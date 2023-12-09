Поезд сообщением Алматы — Уральск остановился на станции Тобол из-за технической неисправности, сообщили в АО «Пассажирские перевозки».

— Восьмого декабря в 20:35 на станции Тобол по технической причине остановился поезд №51. Неисправности устранили. Со станции поезд отправился в путь девятого декабря в 2:13 с опозданием на шесть часов. Пассажирам организовали бесплатное горячее питание и теплые одеяла, — говорится в сообщении.

За доставленные неудобства пассажирам вернут деньги при отказе от поездки или за непроследованное расстояние. Также выплатят 3% компенсации за каждый час задержки поезда, но не более стоимости проезда. Её можно получить в билетных кассах.