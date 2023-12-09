Троих несовершеннолетних девочек разыскиваются в Актобе, сообщает Polisia.kz.
Восьмого декабря в полицию обратилась помощник воспитателя Центра адаптации несовершеннолетних «Аяла». Около 23:00 трое воспитанников сбежали, разбив окно.
- Манар Мырзакенова Абайкызы 2006 года рождения. Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмные. Была одета в чёрную толстовку с капюшоном.
- Амина Тезекбаева Иманкуловна 2006 года рождения. Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы каштановые. На левом плече имеется родинка.
- Жулдызай Дошонова Муратбеккызы 2006 года рождения. Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы тёмные до плеч. Была одета в серую спортивку.
Поиски ведут полицейские и волонтёры.