Правительственная комиссия по расследованию причин пожара на шахте имени Костенко завершила работу, сообщает МЧС Казахстана.

Установлено, что пожар и дальнейший взрыв произошли из-за возгорания метана от механической искры. Она образовалась при ударе и трении элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта.

Комиссия выявила нарушения требований промышленной безопасности.

— Отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами. К ним в том числе относится выполнение пыле-взрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках, — говорится в сообщении.

Комиссия определила 100% вину работодателя и установила 19 ответственных лиц, допустивших нарушения. Материалы расследования передали в правоохранительные органы.

ЧП на шахте

Трагедия на шахте имени Костенко стала крупнейшей по числу жертв в истории Казахстана. Взрыв произошёл в ночь на 28 октября. На момент аварии в шахте находились 252 рабочих, 206 из них самостоятельно поднялись на поверхность. Обнаружены тела 46 шахтёров.

29 октября Казахстан держал траур по погибшим.

Президент поручил незамедлительно прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». Новым инвестором стал Андрей Лаврентьев.