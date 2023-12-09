ДТП на трассе Самара — Шымкент унесло жизнь человека. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что смертельная авария произошла в 19:20 восьмого декабря на 389 километре дороги.

— Автомобиль Seat под управлением водителя 1991 года рождения выехал на полосу встречного движения. Там допустил лобовое столкновение с ехавшим грузовиком Volvo. За рулём был гражданин Кыргызстана 1989 года рождения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Водитель Seat скончался на месте происшествия, до приезда скорой помощи.

Ведётся расследование.