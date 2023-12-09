После тёплой погоды и туманов в Алматы выпал первый снег. Он начался между 19 и 20 часами восьмого декабря. В городе выпало до четырёх сантиметров снега, на Медеу и Шымбулаке высота снежного покрова составляет шесть сантиметров.

В управлении развития коммунальной инфраструктуры рассказали, что заранее обработали спуски, подъёмы и съезды транспортных развязок жидкими реагентами. Ночью на улицах мегаполиса работали 346 дорожных рабочих и 365 единиц техники. Сейчас число рабочих увеличили до 1 006 человек и подключили дополнительную технику.

— Зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых пострадали три человека. По сравнению с аналогичным периодом за неделю, количество ДТП ниже среднестатистического. Это связано с своевременным информированием населения об ухудшении погодных условий, — отметили в акимате.

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

Ранее синоптики предупреждали, что с девятого декабря в Алматы ожидается похолодание до -18 градусов, снегопады и усиление ветра.

В горах Алматы первый снег выпал ещё в конце августа. В прошлом году первый снегопад обрушился на мегаполис в ночь на девятое ноября.