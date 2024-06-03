В ЗКО и Атырауской области больше всех выросли цены на продукты

По данным бюро национальной статистики РК, цены на платные услуги повысились на 1%, непродовольственные товары – на 0,5%, а на продовольственные товары – снизились на 0,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на вывоз мусора на, оплата за домофон, электроэнергию. Аренда жилья подорожала на 1,5%, услуги по ремонту жилья – на 1,7%. Цены на услуги стоматологов повысились на 3,3%, санаториев – на 2,1%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,4%, общественного питания – на 1,3%.

Прирост цен в мае отмечен на бытовые приборы, одежду и обувь, текстильные изделия, товары личного пользования. Лекарства подорожали на 0,4%.

Из продуктов питания снижение цен наблюдались на огурцы, капусту, помидоры, перец сладкий, чеснок. Яйца подешевели на 9,8%, крупа гречневая – на 3,3%, масло подсолнечное – на 2,1%, крупа перловая – на 1,1%. Повышение цен отмечено на лук репчатый, картофель, свеклу, морковь.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в городе Астана – 1,2%, самая низкая – в области Ұлытау. Индекс потребительских цен в Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях составил 100%.

В разрезе регионов цены на продукты больше всех выросли в Атырауской и Западно-Казахстанской областях по 0,4%, непродовольственные товары – в Мангистауской области на 1,2%, платные услуги – в Астане на 2,5%.