Министр поручил строить качественные дома для пострадавших от паводка в ЗКО

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область. Он побывал в местах строительства жилья для пострадавших от паводков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

​Так в Каратобинском, Сырымском и Теректинском районах завершение строительства планируется в сентябре 2024 года.

​По текущим данным, в районе Каратобе пострадало 97 домов, из которых 90 домов непригодны для проживания, по семи домам требуется ремонт. На этапе строительства 90 домов, 72 – на новой площадке, 18 – на прежних участках.

​В Сырымском районе пострадало 257 домов: 114 – непригодны для проживания, 149 – требуется ремонт. В процессе строительства – 114 домов, из них 51 – на новой площадке, 63 – на прежних участках.

​В Теректинском районе пострадало 45 домов, 23 – непригодны, 21 – необходим ремонт, 1 – приобретен. На этапе строительства 18 домов на новых площадках.

​Канат Шарлапаев поручил обеспечить полную поставку стройматериалов на площадки и усилить контроль качества строительства.