Полицейские что в последнее время участились взломы аккаунтов в WhatsApp и Telegram. Если ранее вам звонили и предлагали различные услуги, то сейчас с вашего аккаунта отправляют сообщения с просьбой занять денег.

— Я в Telegram захожу только по работе или почитать новости. Вечером мне приходит SMS от коллеги, она прислала ссылку и просит проголосовать в конкурсе рисунков за ее племянницу. Я обычно всегда поддерживаю и голосую, но в этот раз у меня зарядка на телефоне села, я не прошла по ссылке. На следующий день коллега рассказывает, что ее взломали, и от ее имени шлют ссылки, по которым если пройдешь, твой аккаунт блокируют мошенники. На следующий день от другого коллеги приходит SMS, "Займи 150 тысяч срочно, отдам в четверг". Я сначала хотела спросить, что случилось и написать, что у меня таких денег нет, но потом начала в шутку подыгрывать, якобы веря им. В рабочий чат начали присылать скрины, где коллега у всех денег занимает до четверга. Самое интересное, что изначально я поверила в сообщение. Написано именно так, как мой коллега разговаривает, — рассказала жительница города Жулдыз.

В департаменте полиции ЗКО регулярно сообщают о фактах мошенничества и предупреждают граждан, однако они все же поддаются уловкам преступников.

Чтобы проверить свое устройство на наличие постороннего подключение нужно:

Зайти в "Связанные устройства" в настройках WhatsApp и Telegram. Если видите незнакомые устройства, выберите их и нажмите "Выйти".

Чтобы защитить свой аккаунт нужно: