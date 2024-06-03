По данным РГП «Казгидромет», четвертого июня на западе, севере, востоке ЗКО ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске так же прогнозируется гроза. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 18 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут +32, ночью 19 градусов выше нуля.

В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха покажет 33 градуса жары, ночью +22.

Дождь с грозой и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 18 градусов тепла.

В Актау малооблачно. Днем +30, ночью +22. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду.