Паводок, затопивший дачные участки, оставил за собой множество последствий, с которыми владельцам предстоит справляться ещё долго. К слову, вода отступила не везде. В садовых товариществах в районе Меловых горок, вода значительно спала, но многие дома по-прежнему стоят в воде. Такая же картина на Первой и Второй дачной.

Там, где можно проехать к затопленным участкам на машине, картина ужасающая. Многие постройки просто смыло водой, унесло уличные туалеты, обрушились крыши домов, повалило ограждения и деревья, вымыло водой насаждения. Повсюду разбросана техника, мусор. Земля в илу.

В дачных домиках, где сошла вода, стоит резкий запах сырости, плесень на стенах и фундаменте. Поэтому людям сразу вернуться в дома — просто невозможно.

Владелица дачного домика Анастасия говорит, что у них было старое построение и это не единственное жильё, то есть на новое они не претендуют.

— Восстанавливать своими силами очень сложно. Строительные материалы дорогие. Дачу я сажала, чтобы прокормить семью. У меня погибло 200 кустов клубники, десять видов винограда. Вы не представляете какой это тяжелый труд. Было очень много разных ягод и насаждений. Весь урожай я закатывала в банки на зиму. В этом году и цены взлетят на всё и самим уже ничего не вырастить. Да и на следующий год не знаю как будем, ведь плодородный слой смыло водой, — говорит женщина.

Дачники отмечают, что влажность и грязь, оставшиеся после паводка, могут стать причиной различных заболеваний. Особенно опасны грибковые инфекции, аллергические реакции и заболевания, передающиеся через загрязненную воду. Многим придется проводить дезинфекцию.

По данным акимата Уральска, сейчас откачивают воду с дачных обществ, где это возможно.

— Вода отошла в дачных обществах расположенных в пойме Деркула, также в обществах «Ивушка», «Самал», на дачах в районе Кардиоцентра и Жулдыз. На Первой, Второй и Третей дачной уровень воды спал, но ещё есть затопленные участки, — сообщили в акимате.

