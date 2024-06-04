В первом квартале 2024 года стоматологи Казахстана заработали 40 миллиардов тенге, передает телеграм-канал Data Hub. Это самый большой доход за последние два года.

Вроде как доходы стоматологов всегда растут и в этот раз они могли бы взлететь до рекордных высот. Но не сложилось. Однако в 2021 году населению разрешили тратить свои пенсионные на лечение зубов. Первое время это особо не повлияло на рынок, но когда повысили пороги для выдачи денег, спрос вдруг подскочил. И в первом квартале 2022 года доходы стоматологов просто взорвались до 65,2 миллиарда тенге.

Доходы стоматологов растут постоянно, и одна из причин — цены на услуги. В 2023 году, например, стоимость стоматологических услуг поднялась на 11,4%, а это на 1,6 процентных пункта больше, чем общая инфляция.

Государство не так уж часто помогает людям оплачивать стоматологические услуги. Всего 9% от всех затрат на зубы покрывается из бюджета.

Напомним, что 96,5% казахстанцев лечат зубы за счёт пенсионных накоплений. А дороже всего лечение обходится жителям Уральска, Атырау и Актау.