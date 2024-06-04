Пенсионерке из Актобе предложили "продлить работу SIM-карты" и оформили на нее кредит

Как сообщили в департаменте полиции Актобе, аферисты придумали новый способ мошенничества. Они выдают себя за сотрудников мобильного оператора, предлагают продлить обслуживание SIM-карты и просят продиктовать код из SMS.

​— Когда человек соглашается на продление, злоумышленники предлагают продиктовать код из SMS или какого-либо приложения. Жертвой такого мошенничества стала 63-летняя жительница Актобе. Пенсионерка поверила звонившим и на неё оформили кредит на 500 тысяч тенге и сняли со счета 3400 долларов США, — сообщили в полиции.

Стражи порядка напоминают, что если вам звонят, выдавая себя за оператора мобильной связи и говорят, что ваш номер скоро прекратит работать, будьте бдительны. Скорее всего это мошенники. Они могут знать ваше имя, фамилию и личные данные. Вас будут просить продиктовать код.