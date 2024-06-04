30-летняя Динара Досумбекова, отправившись в Семей на попутной машине, пропала без вести. Второго июня ее мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Стражи порядка приступили к поискам. Третьего июня стало известно о смерти девушки. Полиция региона подтвердила, что Динара Досумбекова погибла.

– Полиция выяснила обстоятельства исчезновения 30-летней женщины. Начато расследование по делу об убийстве. Арестована подозреваемая женщина. Ведутся следственные действия и назначены необходимые экспертизы, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Абайской области.

Как оказалось, подозреваемой в убийстве является мать погибшей.