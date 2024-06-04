Жителей Уральска просят не гулять в парках и скверах во время травли гнуса

В городском акимате , что с 3 по 9 июня в области будет проводится дезинфекция против комаров. В связи с этим жителей просят не ходить в места, где будут проводиться работы.

Травить комаров будут на главных улицах города, во всех парках, скверах и спорт базах в том числе в лесных зонах. Также дезинфекцию будут проводить в населенных пунктах и дачных товариществах Речник, Венера, Вишенка, Труд, Нефтяник, Рябинка, Первая, Вторая, Третья дачные и дачи в районе Кардиологического центра.

График проведения дезинфекции будет корректироваться с учетом гидроклиматических условий.

Ежегодная площадь, подлежащая обработке, составляла 13 тысяч гектаров. Однако в этом году эта площадь значительно увеличилась. Всему виной паводки, после которых образовались множество разливов, водоемов и луж.