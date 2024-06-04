Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, второго и третьего июня спасатели отогнали лошадей в безопасное место, которые остались в окружении паводковых вод.
— К спасателям поступил вызов о том, что в селе Бесикты Каиршактинского сельского округа в окружении паводковой воды остались лошади. Спасатели отогнали 70 голов лошадей в безопасное место. В селе Тендик города Атырау спасатели отогнали из поймы 200 голов лошадей. В 20-ти километрах от города Атырау в степи на трассе Атырау-Астрахань в окружении паводковых вод остались 40 голов лошадей, которых также отогнали в безопасное место, — рассказали в ведомстве.
Всего в аварийно-спасательных работах приняли участие 15 спасателей и три единицы техники.