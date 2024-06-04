— К спасателям поступил вызов о том, что в селе Бесикты Каиршактинского сельского округа в окружении паводковой воды остались лошади. Спасатели отогнали 70 голов лошадей в безопасное место. В селе Тендик города Атырау спасатели отогнали из поймы 200 голов лошадей. В 20-ти километрах от города Атырау в степи на трассе Атырау-Астрахань в окружении паводковых вод остались 40 голов лошадей, которых также отогнали в безопасное место, — рассказали в ведомстве.Всего в аварийно-спасательных работах приняли участие 15 спасателей и три единицы техники.
Полицейские Уральска просят ОСИ и КСК помочь с безопасностью во дворах
Председателям рекомендуют заняться благоустройством: устанавливать камеры видеонаблюдения и усиливать освещение в подъездах.
Қазақстанда 856 мың адам әйелдерге арналған вагон қызметін қолданды
Биыл әйелдерге арналған вагондарға 65 мың билет сатылған.
Более 4 тысяч жителей ЗКО ежегодно поступают в кардиоцентр
Из этого числа больше половины поступают в кардиоцентр с острым коронарным синдромом.
Аким Уральска провел встречу с активной молодежью
Встреча прошла в свободном формате в "Batys Hub".
Пять рецептов куличей, которые долго не сохнут и всегда поднимаются
Идеальный кулич - это хитрая химия ингредиентов. Разбираемся, как испечь его так, чтобы он не черствел неделю, и зачем в тесто добавлять мин...
Какие знаки зодиака чаще всего сплетничают на работе? Список главных интриганов коллектива
Астрологи выделили пять знаков, чьи врожденные качества часто подталкивают их к офисным интригам и обсуждению коллег за спиной.
В ЦОНе Уральска обучают цифровой грамотности
В Казахстане занятия по цифровой грамотности в ЦОНах теперь доступны во всех регионах страны.
"Улов" на 4 млн тенге: житель Актау украл сумку, не зная, что внутри целое состояние
В забытой сумке оказалось 7 800 долларов США, 315 российских рублей и 170 000 тенге.
Прогноз погоды в Западном Казахстане на 11 апреля
Завтра в западных регионах страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди и прохладный ветер.