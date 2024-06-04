Бауыржан Заки Ахметжан является правозащитником и представителем Республиканского общественного объединения «Әділдік жолы». Он и его команда не только оказывают юридическую помощь всем нуждающимся, но и регулярно мониторит портал государственных закупок.

Общественник с недавних пор проводит тренинги для молодежи.

– Во время тренинга любой желающий может научиться мониторить портал государственных закупок. Именно там заключаются все договора по строительству и ремонту дорог, школ, водопровода и так далее. На портале можно получить информацию о подрядчиках и о сроках. У каждого гражданина Казахстана есть право на ведение Общественного контроля за бюджетом и госорганами. Приглашаю молодежь принять участие в тренинге и вести общественный мониторинг, - отметил Бауыржан Ахметжан.

Стоит отметить, что тренинг проводится на казахском языке, бесплатно, 11 и 12 июня в Уральске. Для регистрации необходимо написать в whatsapp на номер +7 775 506 50 10.