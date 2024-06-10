В депутатском запросе, на который, кстати, в министерстве так и не ответили, говорится, что в начале мая депутаты областного маслихата приняли участие в заседании выездной комиссии по вопросам сельского хозяйства в Жанибекском районе и стали свидетелями чрезмерного увеличения численности сайгаков в Акжайыкском, Бокейординском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском районах.

На встрече местные крестьяне высказались о том, что из-за увеличения численности сайги растаптываются пастбища и сенокосы, страдают сельскохозяйственные структуры и земли населенных пунктов. Фермеры попросили депутатов довести требования до соответствующих мест. Народные избранники, в свою очередь, направили депутатский запрос в мажилис, партию Amanat, минсельхоз и в минэкологии. Они попросили пересмотреть механизм возмещения ущерба от сайгаков.

– 90% численности сайгаков по всему миру обитают в Казахстане, абсолютное большинство - в уральской популяции. В последние годы численность парнокопытных резко увеличилась. По подсчетам специалистов, на территории ЗКО обитают 1,3 миллиона особей сайгаков, после окота эта цифра значительно увеличится. Этот факт, конечно же, радует. Но большое количество сайги наносит колоссальный ущерб местным фермерам. Ранее мы направляли депутатские запросы в соответствующие министерства, однако проблема так и не решилась. Недавно мы встречались с главами около 200 крестьянских хозяйств. если их проблема не решится, то фермеры готовы запустить петицию и даже выйти на пикет к областному акимату и к дому правительства. Мы знаем, что глава государства запретил отстрел сайгаков. Поэтому просим рассмотреть другие пути решения этой проблемы, - говорится в депутатском запросе.

В конце запроса народные избранники попросили министров до 24 мая приехать в ЗКО и встретиться с местными фермерами. Запрос подписали свыше 20 депутатов. Однако до сегодняшнего дня ответа от министерств не последовало.

Отметим, что после прошедших наводнений президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал запретить изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи. К слову, ранее сайгаки долгое время находились под защитой государства. Однако последние несколько лет фермеры начали бить тревогу. По их словам, тысячи животных вытаптывают сенокосные земли, уничтожают урожай, пасутся рядом с водоемами, не давая тем самым домашнему скоту приблизиться на водопой.

Позже в минэкологии приняли решение о регулировании численности этих животных. Планировалось отловить и отстрелить 200 тысяч голов. Однако не все казахстанцы поддержали такую идею и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных – это их рога, которые стоят немалых денег.