По данным департамента полиции Атырауской области, авария произошла девятого июня в 00:30 на 92-ом километре трассы Доссор — Кульсары. Столкнулись грузовик и автомобиль Nissan Teana.
— В результате пассажир автомобиля Nissan Teana погиб на месте, а водитель в машине скорой помощи. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов. — пояснили в ведомстве.