В пунктах временного размещения Атырау не осталось эвакуированных

Как сообщили в оперативном штабе Атырауской области, эвакуированные жители села Талдыколь 7 июня вернулись в свои дома.

— В минувшую пятницу 180 жителей Талдыколь, размещенные в двух эвакопунктах, вернулись в свои дома. Таким образом, в городе Атырау эвакуированных людей больше не осталось, — сообщили в оперативном штабе по ЧС.

Пострадавших от паводка эвакуировали в Атырау. На этот случай в городе было подготовлено 10 250 мест в 94 эвакопунктах.

Уровень Урала в Атырауской области снижается, но критический уровень еще удерживается в некоторых районах.