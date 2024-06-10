Как сообщили в оперативном штабе Атырауской области, эвакуированные жители села Талдыколь 7 июня вернулись в свои дома.
— В минувшую пятницу 180 жителей Талдыколь, размещенные в двух эвакопунктах, вернулись в свои дома. Таким образом, в городе Атырау эвакуированных людей больше не осталось, — сообщили в оперативном штабе по ЧС.
Пострадавших от паводка эвакуировали в Атырау. На этот случай в городе было подготовлено 10 250 мест в 94 эвакопунктах.
Уровень Урала в Атырауской области снижается, но критический уровень еще удерживается в некоторых районах.
- Индербор - 8 см, уровень воды - 882 см, критический уровень - 845 см.
- Махамбет - 2 см, уровень воды - 989 см, критический уровень - 850 см.
- Атырау - 1 см, уровень воды, 591 см, критический уровень - 550 см.
- Жанаталап - 0 см, уровень воды - 424 см, критический уровень - 500 см.
- Еркинкала - 0 см , уровень воды - 382 см, критический уровень - 450 см.