Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Лето - активный сезон для каждого из нас. Наши любимые клиенты делают дома ремонт, благоустраивают дачу, занимаются спортом и ездят всей семьей и с друзьями в отпуск. Именно поэтому мы решили провести Kaspi Жұма летом. В празднике традиционно примут участие ведущие казахстанские и международные бренды, а также лучшие магазины по всей стране. Желаем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а партнерам – отличных продаж!»

Дачные бассейны, мангалы, посуду, велосипеды и ролики, выгодные туры на лучшие курорты, а также строительные товары, бытовую технику, электронику, одежду, обувь, украшения и многое другое можно приобрести на Kaspi Жұма в самых популярных магазинах страны и в интернет-магазине на Kaspi.kz. Покупателям доставят покупки бесплатно до двери или в ближайший Kaspi Postomat.

В празднике примут участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие как Adidas, ADILI, Alina Group, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Invictus, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, Мечта, Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, Спортмастер, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, 12 МЕСЯЦЕВ и многие другие.

В каждой Kaspi Жұма принимают участие все больше казахстанских предпринимателей-партнеров Kaspi.kz. Для отечественных компаний это возможность в несколько раз увеличить свои продажи, развиваться и создавать новые рабочие места.