Оборудование в 11 раз дороже рыночной стоимости собирался купить госорган ЗКО

В Западно-Казахстанской области антикоррупционные волонтеры предотвратили необоснованное расходование бюджетных средств.

Так, местный исполнительный орган планировал закуп комплекта для видеоконференцсвязи по 45,6 миллиона тенге. Согласно анализу цен, на интернет ресурсах, среднерыночная стоимость аналогичного оборудования варьируется в пределах четырех миллионов тенге.

После вмешательства антикоррупционной службы местный исполнительный орган отказался от закупа вышеуказанного товара.

В целом, в рамках реализации проекта «Антикоррупционное волонтерство», благодаря усилиям волонтеров предотвращено необоснованное использование бюджетных средств на общую сумму 102 миллиона тенге.