Фейковые рассылки стали делать от имени районного акима в ЗКО

Аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов на официальной странице акимата в Facebook сообщил, что от его имени в приложении WhatsApp распространяются рассылки.

— От моего имени мошенники отправляют смс-рассылку о переводе средств в чаты ватсап земляков. Я прошу вас не поддаваться обману мошенников и не доверять ложной информации! — написал аким Бурлинского района.

В акимате района попросили жителей области не доверять рассылаемым сообщениям и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.

Напомним, что ранее в мессенджере распространялась рассылка от имени акима ЗКО Наримана Турегалиева.