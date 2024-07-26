В редакцию «МГ» обратились жители ЗКО, которые возмущены «технологией» ремонта участка дороги от станции Пойма и до Уральска. Сейчас там кладут новый асфальт не снимая старого слоя. И все те ямы, которые были на старом асфальте, появятся вновь, считают уральцы.

— Я езжу по работе из Уральска в Аксай два, а то и три раза в неделю. Сейчас начался ремонт дороги. Несомненно это уже лучше, чем было. Но спустя пару недель, от нового ремонта ничего не останется. Потому что асфальт, как я вижу, кладут не снимая старого слоя. Это какие-то новые технологии? Я, конечно, не строитель, но тут и им не надо быть.....простая физика...все образованные ямы на старом асфальте, в скором времени появятся и на новом слое, — возмутился водитель Асланбек.

Другие водители также считают, что экономия на ремонте дороги вылезет боком.

— Вот едешь по новому уложенному асфальту и машину трясёт. Здесь ездят большегрузы, от которых итак проседает асфальт. А что будет с новым? — задался вопросом водитель Арман.

Также жители говорят, что именно эту дорогу обещали реконструировать, а делают непонятно что, которое называют средним ремонтом.

— Такое чувство, что нашим властям некуда деньги девать, если честно. Обещали реконструкцию, а занимаются латанием. Даже если предположить, что строить будут в другом месте дорогу, то зачем было нужно класть совершенно новый асфальт на старый? С таким же успехом дорогу можно было просто залатать, тем более уже половина лета прошло. Просто жалко тех денег, которые сейчас закатывают в дорогу, которая продержится, даст бог, один сезон, — говорит житель села Аксуат.

Между тем, начальник отдела качества и приёмки работ «НК «КазАвтоЖол» по ЗКО Данияр Дюсенгалиев пояснил, на каких участках трассы Уральск — Аксай планируют сделать реконструкцию, а где средний и ямочный ремонт.

По его словам, протяженность автодороги «Подстепное — Фёдоровка — граница РФ» составляет 144 километра (0-144). Дорогу построили в 70-х годах прошлого века. До 2022 года капитальный ремонт и реконструкцию на ней не проводили.

— В 2022 году началась реализация проектов реконструкции автодороги «Подстепное — Фёдоровка — гр.РФ». Участок 0-36 километров делал подрядчик ТОО «Казкомсервис» и участок 108-144 километра ТОО «ДСК Приоритет». Общая стоимость проектов составила 48,3 миллиарда тенге. Завершить проекты планируют в следующем году. Реконструкция дороги позволит увеличить пропускную способность, а также обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, — рассказал Данияр Дюсенгалиев.

Он отметил, что в этом году выделили 9,5 миллиардов тенге на реконструкцию участка 0-36 километров автодороги «Уральск — Федоровка». Также начальник отдела ответил на жалобы жителей ЗКО по поводу среднего ремонта трассы.

— По проекту на участке от Уральска до Поймы предусмотрено восстановление покрытия, а именно проведут ямочный ремонт и укладку асфальта в два слоя. Сейчас там укладывают (еще не завершили) только первый слой покрытия. Этот участок реконструкции не подлежит, потому что, если ехать со стороны Федоровки, не доезжая Поймы ведется строительство (уже работы начаты) новой трассы, которая будет в объезд Поймы, аэропорта и села Подстепное и будет выходить на Актюбинскую трассу. То есть реконструкции подлежит участок от Федоровки до Поймы, — объяснил Данияр Дюсенгалиев.

Он заверил, что ремонт проводят по проверенной технологии и попросил местных жителей запастись терпением:

В практике такой метод уже давно применяется, сначала производится ямочный ремонт, предварительно вырезав старый асфальт, потом укладывается выравнивающий слой, в нашем случае это нижний (первый) слой покрытия, а затем укладывается верхний слой (второй).

