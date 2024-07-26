Во время рабочей поездки в область Абай Премьер-Министр Олжас Бектенов посетил предприятие по выпуску и переработке резинотехнических изделий «Эйкос», на примере которого ознакомился с развитием системы переработки отходов.

Компания входит в ТОП-50 крупнейших частных налогоплательщиков Казахстана. За 2023 год было продано порядка 1,5 миллиона шин, в бюджет уплачено свыше 9,5 миллиарда тенге.

Главе Правительства доложили о планах по строительству на базе существующего предприятия комплекса переработки отходов, образующихся при эксплуатации автомобилей с выпуском готовой продукции. В результате переработки можно получить травмобезопасные покрытия, термопласт, проволоку и др. Проектная производительность будет достигать 50 тонн в сутки: из них 10 т/сутки термическая переработка шин и 40 т/сутки – механическая. В результате термической переработки готовую продукцию будет представлять печное топливо, технический углерод и высоколегированная сталь, которые в дальнейшем могут служить сырьем для других производственных процессов. При механической – производится крошка 4 фракций, пригодных для изготовления автошин, покрытий для беговых дорожек, детских площадок. Общая стоимость проекта – 2,5 млрд тенге. По итогам реализации будет открыто 150 новых постоянных рабочих мест.

Олжас Бектенов отметил, что на сегодня в Казахстане 10 компаний применяют собственную систему сбора и переработки отходов. Большая часть из них – предприятия, импортирующие и перерабатывающие шины. Глава Правительства выразил поддержку инициативе и поручил Министерству экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными организациями разносторонне рассмотреть данный вопрос.