Руководитель отдела управления предпринимательства ЗКО Мейрам Кабдыгалиев сообщил, что по итогам первого полугодия товарооборот по области составил 4,5 триллиона тенге. Внешнеторговый оборот ЗКО со всеми странами по итогам 2023 года составил 7,8 миллиарда долларов США. Экспортные поставки составили 6,6 миллиарда долларов США, импортные поступления - 1,2 миллиарда долларов США. Товары, работы и услуги области экспортируются в более чем 100 стран мира.

Основной объем экспорта приходится на страны:

Италия – 3,2 млрд долл. США

Нидерланды – 555,7 млн долл. США

Франция – 324,4 млн долл. США.

Импорт:

Италия – 71,2 млн долл. США

Китай – 69,3 млн долл. США

Германия – 55,7 млн долл. США

Структура экспорта:

Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 32,2 млн долларов США;

Топливно-энергетические товары – 6,3 млрд долларов США;

Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия – 26,7 млн долларов США;

Структура импорта:

Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 91,9 млн долларов США;

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 70 млн долларов США;

Металлы и изделия – 46,6 млн долларов США, из них:

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 280,8 млн долларов США;

В этом году, по словам Кабдыгалиева, планируется реализация пяти крупных проектов в сфере торговли на общую сумму два миллиарда тенге с созданием более 50 рабочих мест. Это строительство торговых домов и комплексов, супермаркетов, торгово-офисных зданий.

ТОО «Батыс Капитал Лимитед» - Строительство оптово-розничного торгового комплекса

ИП «Омаров», ИП «Умиргалиев» и ТОО «Sauna Prov» – строительство торговых домов

ИП «Жеңіс» – строительство супермаркета.

– В рамках государственной поддержки через АО «Фонд поддержки предпринимательства «Даму» разработан механизм льготного кредитования для модернизации торговых рынков. В рамках данного механизма в области планируется модернизация трех проектов на общую сумму 2,5 миллиарда тенге (Рынок «Алтын Алма» - 2 миллиарда тенге, рынок «Бақыт жол» - 300 миллионов тенге, рынок «Өнім» - 200 миллионов тенге), - сообщил Мейрам Кабдыгалиев.

В настоящее время, по торговым рынкам проводится разработка эскизных проектов, снос ветхих строений, монтаж новых торговых павильонов и подготовка документации для переформатирования.



