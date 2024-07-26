Нужны ли нам вообще финансовые знания для чего-либо? Казалось бы, среднестатистическому человеку в Казахстане, не являющемуся предпринимателем, нет необходимости детально знать, что происходит в сфере финансов.

Между тем, знание правил и общие знания в области финансов сопровождают нас чаще, чем мы думаем. Например, вам может понадобиться займ без процентов, кредит на покупку бытовой техники или мебели, выбор страховки, подходящих инвестиций и многое другое.

Финансовые знания затрагивают многие аспекты жизни, начиная от решений о наличии различных финансовых продуктов — лучшего или самого дешевого банковского счета, пенсионных продуктов, ипотеки и заканчивая решениями о долгосрочных сбережениях или инвестировании. Вы не знаете, что такое годовая процентная ставка и общая стоимость кредита? Вряд ли вы в этом случае будете сравнивать два-три кредитных предложения. Не знаете разницу между равными и уменьшающимися частями? Вы можете заплатить банку вдвое больше процентов, чем необходимо.

На рынке существует множество порталов и информационных каналов. Например, портал Fincult.kz предлагает бесплатные знания о финансах, с основным упором на инвестирование и его правильный выбор; подбор выгодных условий банковских кредитов; курсы валют; современные статьи на финансовую тематику и так далее.