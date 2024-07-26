В знойные летние дни люди находят спасения на берегу водоёмов. В ЗКО множество больших и малых рек, однако не все они безопасны для купания. Печальная статистика гласит, что в 2024 году на водоёмах области утонули шесть человек, четверо из которых дети. В прошлом году за за аналогичный период жертвами водной стихии стали четыре человека, детей среди них не было.

Спасатели отмечают, что основными причины гибели людей на водоемах являются:

купания в запрещенных и необорудованных местах;

купания в нетрезвом состоянии;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра.

К слову, по области насчитываются 12 оборудованных мест для купания. Это пляжи, где спасатели обследовали и очистили дно:

река Чаган - Частный пляж базы отдыха «Дубрава» - Мичуринский сельский округ, село Мичурино.

река Чаган - Коммунальный пляж туристического лагеря «Самал» - в черте города Уральск.

река Деркул - Частный пляж туристической базы «Светлячок» - в черте города Уральск.

карьер - База отдыха «Арна» - п.Желаево ул.Арна уч.11.

река Чаган - База отдыха «Set Sail Park» - г.Уральск мкр.Самал-3 ул.Яблочная 215/2.

река Деркул - Частный пляж базы отдыха «Grits park» - Деркулский поселковый округ, в черте поселка Деркул.

река Чаган - Коммунальный пляж городского парка культуры и отдыха - в границах города Уральск.

озеро Большое - Частный пляж базы отдыха «Островок» - Дарьинский сельский округ, село Дарьинск.

река Бума - Пляж летнего лагеря коммунального государственного учреждения «Станция юных туристов» - Бумакольский сельский округ, село Бумаколь, Бурлинский район.

карьер - пляж «Miami park» - р-он Байтерек с.Жайык-2 участок 28.

озеро Теплое - Частный пляж кемпинга «Мечта» - Дарьинский сельский округ, село Даринск.

река Чаган - Частный пляж в черте городского парка культуры и отдыха - в черте города Уральск.

Спасатели подготовили для патрулирования пять мобильных водолазных групп, 20 плавсредств и 12 автомобилей и 34 водолазных снаряжений. На опасных и необорудованных водоемах патрулирование проводится ежедневно.

Последняя трагедия произошла 11 июля в Акжайыкском районе. Там в реке Урал утонули сразу три девочки. Они пошли купаться с разрешения родителей и их сопровождал один взрослый. Однако девочки ненадолго остались без присмотра и утонули. Жертвой стихии стал и другой подросток. Он купался в оборудованном месте, на территории базы отдыха. Но это не спасло подростка.