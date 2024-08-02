Читатель прислал в редакцию «МГ» жалобу о том, что в Акжайыкском районе на территории базы отдыха в частном пруду гибнет рыба. По словам мужчины, он приехал с семьей отдохнуть и насладиться природой, а вместо этого вдоль берега и в самом водоеме увидел много дохлой рыбы. При этом в окрестностях стоит тухлый запах.В комитете рыбного хозяйства РК и сообщили, что на место выехали специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции, управления природных ресурсов, экологи и ученые. По прибытию на место, информация о гибели рыбы подтвердилась. Вид погибшей рыбы - караси, общий вес составил 21 килограмм. Экологи отобрали пробы воды для лабораторных исследований. Однако отобрать пробы погибшей рыбы не удалось, так как они разложились. Специалисты собрали тушки и утилизировали.Аналогичный факт обнаружен в заливе в селе Горбунова района Байтерек. 31 июля в Жайык-Каспийскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства поступила информация о гибели рыбы на на отшнурованном заливе. На место так же выехали специалисты. Здесь также погибло около 15 килограммов карася. Экологи отобрали пробы воды, а ученые - образцы рыб для лабораторных исследований. Погибшую рыбу утилизировали.