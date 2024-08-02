В акимате Бурлинского района сообщили, что после весеннего паводка аварийными были признаны 126 домов. Из них 66 семьям приобрели квартиры, для 60 человек построены дома в селах Аксу, Кентубек, Пугачево и Аралтал. Строить дома начали 22 мая, а завершили строительство первого августа.

— Согласно поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, пострадавшим от наводнения жителям оказывается соответствующая помощь. На сегодняшний день жителям полностью возмещена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП и 150 МРП за имущество, испорченное паводком. Кроме того, более 90% пострадавших от наводнения получили компенсацию на ремонт и восстановление своего жилья. Жители, еще вчера потерявшие жилье, сегодня получают новые дома. На данный момент в нашем регионе приобретено и передано семьям, пострадавшим от наводнения, более тысячи жилплощадей. Кроме того, интенсивно ведется строительство 775 жилых домов, и сейчас мы являемся свидетелями момента передачи домов населению, — сказал аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Единственное жилье семьи Иманалиевых, жителей села Пугачево Бурлинского района, было смыто паводком и признано непригодным.

— В 2006 году мы всей семьей переехали в поселок Пугачево и построили дом. К сожалению, он был затоплен в конце марта. Однако сегодня мы обрели новое жилье. Мы очень рады, что стали обладателями светлого, просторного, большого дома с 3-мя спальнями. Я благодарна главе государства за создание такой возможности, -— сказала Аккенже Иманалиева.

Напомним, что жилье приобретают на спонсорские средства. По информации акимата области, общий объем финансирования для строительства домов в Бурлинском районе составил 1,6 миллиарда тенге.

234 собственникам была выплачена компенсация на ремонт в размере 390,5 миллиона тенге Также 167 человек получили компенсацию за испорченную мебель и бытовую технику на общую сумму 62,8 миллиона тенге.

