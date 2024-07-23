В Уральске продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Как в городском акимате, 22 июля еще 56 семей, единственное жилье которых признано непригодным из-за наводнения, получили жилье. Ключи от квартир в ЖК «Азимут» вручил заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов. Он поздравил новоселов и отметил, что при поддержке президента помощь будет оказана всем.

Кроме покупки квартир, в области ведется строительство домов. По данным акимата около 400 домов строят в поселках Зачаганск, Деркул и микрорайоне Жулдыз. Квартиры пострадавшим приобретают за счет спонсоров, на данный момент 1 103 семей получили квартиры в городе.