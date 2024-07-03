В Уральске еще 10 дачников, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили жилье. Новые квартиры были приобретены на спонсорские средства. Об этом сообщили в пресс-службе акимата области.

Финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшему населению региона. Аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил жилой комплекс «Омега», расположенный в центре Уральска и поздравил новоселов с новыми квартирами.

– Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям. Сегодня выдали еще несколько квартир людям, чьи дачные строения являлись для них единственным жильем. Всего на сегодняшний день 750 жителей дачных участков получили жилье. Также в Уральске ведется строительство 374 домов, - отметил Нариман Турегалиев.

Единственный дом жителя дачного участка «Нұрлы жол» Каиргали Айткали, был признан непригодным. Сегодня он получил ключи от своей новой квартиры.

– Во время весеннего паводка наш дом был затоплен. Ждали новое жилье три месяца и вот, сегодня мы получили в руки ключи от квартиры. Честно говоря, мы не ожидали, что будем жить в новом доме в центре города. Выражаю благодарность главе государства, создавшему такие условия, - сказал он.

В областном акимате заверили, что работа в данном направлении будет продолжена.