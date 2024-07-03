Один из участков трассы Атырау – Уральск перекроют из-за ремонта почти на неделю начиная с 3 июля. Об этом сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

– Из-за текущих ремонтных работ с 8:00 3 июля будет перекрыт участок на 5 - 67 км трассы республиканского значения Атырау-Уральск, от города Атырау до села Махамбет. Ремонтные работы завершатся 8 июля включительно, - сообщили в ведомстве.

Легковые автомобили, следующие в Уральск, смогут воспользоваться дорогой Атырау - Индер. Для большегрузных машин открыта дорога по направлению Махамбет - Х.Ергалиев - Тандай.