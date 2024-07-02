По данным оперативного штаба по ЧС Атырауской области, временно восстановлен участок расстоянием 24 километра трассы Атырау - Индер, поврежденный при паводках этой весной.
Дорожный участок был открыт для движения 1 июля. Пока по нему могут проезжать лишь легковые автомобили.
В работе по временному восстановлению дороги управлением автомобильных дорог Атырауской области было задействовано 10 человек, 36 единиц спецтехники, уточнили в оперштабе.
