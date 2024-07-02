В конно-спортивном комплексе Уральска прошел чемпионат области среди гигантов «Толагай». Турнир проводится для пропаганды героев великой степи и популяризации казахских этно-игр. В нем приняли участие 15 участников из Уральска и районов области. Соревнования организовало управление физической культуры и спорта ЗКО.

Стоит отметить, что "великанам" пришлось пройти множество туров и приложить немало усилий, чтобы показать свою хорошую физическую форму. Условиями заданий было поднять тяжелое бревно весом 100 килограммов на затылок, поднять 100-килограммовый мешок двумя руками на плечо за 1 минуту, перенести 100-килограммовый камень на определенное расстояние, буксировать полутонную тележку и метать десятикилограммовое копье на дальность.

По итогам конкурса, звание "областной победитель" завоевал майор полиции Александр Сомов, сотрудник областного управления полиции. Спортсмен, ставший победителем, будет представлять страну на V всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре в Астане.



