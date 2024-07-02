По данным бюро национальной статистики, цены на непродовольственные товары и платные услуги в стране повысились по 0,6%. Индекс цен на продовольственные товары составил 100%. Повышение цен в июне отмечено на кухонную плиту на 8,4%, кондиционер – на 4,6 %, стиральную машину – на 4%. Мебель и предметы домашнего обихода подорожали на 1,7%, одежда и обувь – на 0,9%, текстильные изделия, товары личного пользования – по 0,5%.

Цены на услуги по организации комплексного отдыха повысились на 13%, санаториев – на 5,6%, детских аттракционов – на 4,4%. Парикмахерские и салоны красоты подорожали на 1,9%, общественного питания – на 1%.

Из продуктов питания снижение цен наблюдалось на огурцы на 18,7%, капусту – на 18%, перец сладкий – на 17,9%, чеснок – на 14,9%, помидоры – на 13,3%, лимоны – на 7,4%. Повышение цен отмечено на картофель на 10,7%, виноград – на 3,6%, яблоки – на 2,1%, морковь – на 1,9%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Акмолинской области 1%, самая низкая – в Актюбинской и Алматинской областях 0,1%. В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Мангистауской области на 0,8%, непродовольственные товары – в Туркестанской области на 2%, платные услуги – в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях на 2,5% и 2,6%, соответственно.