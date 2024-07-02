В мессенджерах распространяется информация о том, что в 14 микрорайоне в здании банка 43-летний мужчина похитил 10 миллионов тенге. Далее он якобы закрылся в подвале и выстрелили себе в голову из табельного оружия. Сотрудники СОБРа оцепили здание, сообщили очевидцы.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по факту кражи и доведения до самоубийства зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия полицейские разглашать не стали.