18 июня СМИ сообщили, что в Киеве совершено покушение на Айдоса Садыкова. Национальная полиция Украины сообщила, что преступление произошло на улице Ярмолы. К припаркованному автомобилю подошёл неизвестный и выстрелил в водителя. В машине находилась супруга журналиста, она не пострадала.

Позже у себя на странице в Facebook Наталья Садыкова написала, что на жизнь её супруга покушались двое граждан Казахстана. Один из них, по фамилии Каратаев, по словам женщины, якобы служит в полиции Костанайской области. Другой Алтай Жаканбаев.

Сегодня, второго июля, Наталья опубликовала пост о том, что её супруга не стало.