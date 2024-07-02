18 июня СМИ сообщили, что в Киеве совершено покушение на Айдоса Садыкова. Национальная полиция Украины сообщила, что преступление произошло на улице Ярмолы. К припаркованному автомобилю подошёл неизвестный и выстрелил в водителя. В машине находилась супруга журналиста, она не пострадала.
Позже у себя на странице в Facebook Наталья Садыкова написала, что на жизнь её супруга покушались двое граждан Казахстана. Один из них, по фамилии Каратаев, по словам женщины, якобы служит в полиции Костанайской области. Другой Алтай Жаканбаев.
Сегодня, второго июля, Наталья опубликовала пост о том, что её супруга не стало.
— Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести Токаева, — сообщила супруга Айдоса Садыкова.