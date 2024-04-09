Поездки на поездах за год подорожали на 7% в Казахстане

За январь-февраль текущего года железнодорожным транспортом перевезли 3,5 миллиона пассажиров — на 10,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают аналитики ranking.kz.

Так, пассажирооборот составил 2,5 миллиарда пассажиро-километров — на 2,2% больше, чем за январь-февраль прошлого года.

Наибольший показатель был зафиксирован в Астане: 1 миллион человек, плюс 15,5% за год. Далее идут Актюбинская (308,9 тысяч человек) и Карагандинская (237,4 тысяч человек) области.

Перевозка грузов и багажа железнодорожным транспортом составила 61,6 миллиона тонн за два месяца — на 6,1% меньше, чем годом ранее.

Грузооборот по итогам января-февраля 2024 года составил 48,8 миллиарда товаро-километра — на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В региональном разрезе наибольший показатель пришёлся на Павлодарскую область: 6,5 миллиарда тонн, минус 3,5% за год. Далее идут Астана (6,4 миллиарда тонн) и Актюбинская область (5,7 миллиарда тонн).

Тем временем доходы в секторе по итогам двух месяцев достигли 285,1 миллиарда тенге — на 20% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Доход от перевозки грузов, багажа и грузобагажа во всех сообщениях составил 265,4 миллиарда тенге, от перевозки пассажиров — 19,7 миллиарда тенге.

По итогам февраля текущего года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта выросли на 7,3% в годовой динамике. В том числе проезд в пригородном поезде подорожал на 7,6%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения — на 7%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения — на 7,1%.

В региональном разрезе наибольшее удорожание в секторе было зарегистрировано в Жетысуской области: плюс 14% за год. Среди регионов-антилидеров также оказались Шымкент (плюс 13,8%) и Восточно-Казахстанская область (плюс 13,6%). Наименьшее удорожание было зафиксировано в Улытауской (плюс 3,2% за год), Алматинской (плюс 3,3%) и Мангистауской (плюс 5%) областях.

Тем временем АО «НК «Казақстан темір жолы» подало заявку в Министерство национальной экономики. Они просят повышение ценовых пределов на услуги магистральной железнодорожной сети для экспортёров в 3,89 раза в 2024-м и в 4,42 раза в 2025 году.

По мнению мажилисменов, эта заявка вызывает глубокую обеспокоенность отечественных экспортёров и создаёт им высокие риски снижения конкурентоспособности, потери рынков сбыта и остановки их производств, сообщает Rail-news.kz.

Впрочем, премьер-министр Олжас Бектенов считает, что компания всё делает верно.