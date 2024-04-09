Восьмого апреля в социальных сетях распространилась видеозапись, которую сделал блогер из Атырау Рустем Баязиев. Молодой человек называет себя народным общественником. На кадрах он запечатлел сотрудника городского акимата Ибрагимова, который находился в автосалоне Toyota в рабочее время. По мнению блогера, госслужащий смотрел машины. На видео мужчина возмутился тем, что во время наводнений, когда область борется со стихией, чиновник спокойно выбирал авто. При этом Баязиев заявил, что Ибрагимов является заместителем акима.

Однако в акимате сообщили, что Ибрагимов вовсе не является замакима города, а с января этого города работает в должности главного специалиста сектора благоустройства и озеленения Атырауского городского отдела ЖКХ. Седьмого апреля он приехал в автосалон, чтобы заказать запчасти на автомобиль, который находится на балансе акимата города.

Позже Рустем Баязиев записал видео, в котором объяснил свой поступок. По его словам, он думал, что Ибрагимов является замакима города, однако ошибся. При этом на видео присутствовал Ибрагимов. Блогер принес свои извинения госслужащему. В акимате в свою очередь попросили проверять информацию, прежде чем её выкладывать.