Жительницу Атырау оштрафовали за мат сына в адрес учителя

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 435 КоАП РК «Мелкое хулиганство».

Согласно материалам дела, ученик девятого класса во время занятий выразился нецензурной бранью в адрес преподавателя. В суде мать подростка попросила прощение за неуважительный поступок своего сына.

Постановлением суда женщина признана виновной. Её оштрафовали на 18 091 тенге (в сокращенном размере). Постановление суда не вступило в законную силу.