Более 500 жилых и 427 дачных домов затоплены, около двух тысяч домашних животных погибли в первую волну половодья в регионе. Теперь наибольшее опасения вызывает стремительно повышающийся уровень воды в Урале. Власти готовятся к большой воде. Прогнозы неутешительные - уровень воды в реке Урал может достигнуть отметки в 10 метров. На минуточку, опасная отметка - 850 см. В соседнем Оренбурге этой ночью ожидают пик паводка. Утром девятого апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки в 897 см.

По информации властей, пик половодья в Уральске придется на 15-17 апреля. Тогда, по мнению специалистов, уровень воды в реке Урал может достигнуть отметки в 10 метров, хотя опасный уровень 850 см. Даже при опасной отметке населенные пункты и дачные кооперативы, расположенные в пойме реки, могут остаться под водой. Уже несколько дней идет эвакуация жителей Первой, Второй и Третьей дачной. Люди неохотно покидают свои дома, заявляя, что угрозы нет. Одни уверены, что вода не придет в их дома, другие боятся марадеров. Впрочем, вчера, 8 апреля, 58 садоводческих товариществ уже отключили от газа и света.

Людей отправляют в эвакуационные пункты в Уральске. Для этого студентов двух учебных заведений (педагогического колледжа и колледжа сервиса) отправили на онлайн обучение. Их общежития, да и учебные кабинеты превратили в пункты для временного проживания людей.

В городе и четырех районах области идут работы по укреплению берегов реки Урал. В них задействованы не только спасатели, представители МИО, военнослужащие, волонтеры, но и студенты и просто жители города и области.

- Мы с ребятами уже несколько дней здесь работаем, на укреплении дамбы, - говорит Руслан Кизагалиев, замдиректора одного из колледжей Уральска, занятых на работах в районе Куреней.

Им помогают и местые жители. Кстати, один из них по имени Рахат рассказал, что помнит наводнение 1994 года.

- Я был мальчишкой, помню, как здесь дамбу делали. Тогда дамбы не было, берег был вровень с уровнем этих домов. Сам я уже живу в другом районе, здесь у меня родители, за них переживаю, - говорит мужчина.

Между тем, по информации акимата ЗКО, в работах по укреплению берега задействовано 200 единиц техники и привлечено около одной тысячи человек.

На устранении паводков и предупреждению наводнения работают спасатели и из других регионов Казахстана: Мангистауской, Алматинской областей, а также из г.Алматы. Кроме того, к работам привлечены военнослужащие Нацгвардии и Минобороны РК.