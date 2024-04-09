Третий день ищут отца с сыном, пропавших во время наводнения в Кульсары

В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что шестого апреля в 17:52 поступил вызов о том, что 48-летний мужчина и его 24-летний сын выехали осмотреть затопленный дом по улице Автодорожник, рядом с рестораном Grand Hall в городе Кульсары Жылыойского района. С тех пор отец с сыном не вернулись.

Спасатели отправились по указанному адресу. По прибытию было установлено, что дверь дома заделана пеной. Мужчин на месте не оказалось. Их поисками занимаются спасатели.

В ДЧС региона отметили, что в городе Кульсары 6 апреля из-за подтопления поступило много вызовов. В Жылыойском районе с момента объявления ЧС до 7 апреля было эвакуировано 26 467 жителей, в том числе 5976 детей.