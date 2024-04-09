Из-за начавшихся в марте паводков, 1 апреля в ЗКО был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались десятки населенных пунктов, сотни домов пострадали от большой воды, тысячи людей были эвакуированы в безопасные места. Специально созданная комиссия продолжает вести подсчет погибшего скота. Окончательная цифра по гибели животных ещё неизвестна, так как несколько сёл по сей день остаются отрезанными. Большая вода стала причиной колоссального ущерба.

В этой связи, неправительственные организации региона, в том числе объединение юридических лиц «Гражданский Альянс Западно-Казастанской области», сообщило о сборе средств через фонд «Акжайык».

В период с 28 марта по 8 апреля 2024 года на счета фонда от представителей бизнеса поступили 63 миллиона тенге, от индивидуальных лиц – 226 тысяч тенге, за счет государственных органов и выделенной однодневной зарплаты госслужащих собрано 12 миллионов тенге, неправительственных организации – 5 миллионов тенге.

На сегодня фонд «Акжайык» собрал 80,8 миллиона тенге. Работа по сбору средств по оказанию помощи пострадавшим от паводков продолжается.