Полицейские на ходу сбили мопедиста в Атырау

В объектив камер уличного наблюдения Атырау попал момент наезда на пешеходов. Неизвестный мопедист наезжает на троих пешеходов по проспекту Сатпаева, и не остановившись, покидает место аварии. Полицейским удалось вычислить нарушителя.

По данным департамента полиции Атырауской области, на требования остановиться водитель мопеда реагировать не стал. Стражам порядка пришлось задерживать его, в буквальном смысле на ходу.

Водителем оказался несовершеннолетний житель Атырау. Мопед доставили в управление полиции. Назначены экспертизы, ведется сбор соответствующих материалов для привлечения правонарушителя к ответственности.