— В связи с подъёмом уровня воды в реках Урал и Чаган сохраняется угроза подтопления населённых пунктов в Уральске, в Теректинском районе и районе Байтерек. Для максимального информирования населения периодически производится перехват радио-телеканалов, – отметил Канат Карабалаев.

- Согласно информации российских коллег, в Оренбурге уровень воды в реке Жайык составила 891 см, и это означает, что ориентировочно во второй половине апреля эта вода придет к нам, - сообщил Рауан Хусаинов.

Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Канат Карабалаев, по состоянию на девятое апреля с начала паводка в области подтопило 581 жилой дом и 245 дворов. Из них 23 дома подтопило в Уральске, 151 в Теректинском районе, 80 в Каратобинском районе, 204 в Сырымском районе, 84 в Бурлинском и 39 в районе Байтерек. Кроме того, подтопило 427 дачных домов. Произошли переливы на 71 участке автодорог, в 60 местах зафиксированы размывы дорожного полотна. Без транспортного сообщения остаются девять сёл. Из населенных пунктов области эвакуировали более семи тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 1 468 человек, из них 610 дети.Сейчас ведут работы для защиты населения от паводка, на сегодняшний день возвели 12,9 километров защитных сооружение, уложили около восьми тысяч мешкотары. Между тем, по словам директора филиала "Казводхоз" Рауана Хусаинова, сброс воды из Ириклинского водохранилища на сегодняшний день уменьшился и составляет 1670 кубометров в секунду. Уровень воды в реке Жайык на гидропосту Уральск составляет 710 см при опасной отметке 850 см.По информации спикера, с некоторых водохранилищ ЗКО начался сброс воды в лиманы.