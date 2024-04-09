Восьмого апреля руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Нуркайыр Кусаинов на брифинге в РСК сообщил, что во время паводков на территории ЗКО были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвой. Для профилактики опасных инфекционных заболеваний животных на территориях, где возникли чрезвычайные ситуации, поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб. Специалисты будут проводить вакцинацию против сибирской язвы, эмфизематозных карбункулов (карбункулов), возбудитель которых сохраняется в почве.

Позже выступил заместитель управления ветеринарии области Абзал Бралиев, который опроверг информацию своего подчиненного.

– На сегодняшний день в районах ветеринарные службы совместно с акиматами начали работу по утилизации павших животных. Хотел дать разъяснения по поводу данной информации руководителем отдела управления ветеринарии области. На сегодняшний день затоплены не 13, а три захоронения, и опасности распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности, так как все они отвечают ветеринарно-санитарным требованиям: забетонированы и ограждены. Угрозы нет, – сказал Бралиев.

Он так же уточнил, что ветеринарные службы ведется работа по утилизации сельскохозяйственных животных, павших от паводков, в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и ситуация находится под контролем.