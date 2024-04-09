Аким Актюбинской области в своем телеграм-канале поделился историей о том, как местный житель сыграл решающую роль в борьбе с паводком.

Шынгыстау Абдиев – техник-механик по специальности, 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком. В декабре прошлого года вышел на пенсию. Мужчина помог специалистам "Казводхоза" открыть шлюз на плотине водохранилища, когда у 126 тонного крана заклинили тормозные колодки.

— Когда специалисты начали запускать кран, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас всё не получается. Стал спрашивать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь. Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом нам удалось вовремя сбросить нужный объём воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город, — рассказал руководитель "Казводхоза" по Актюбинской области Ринат Шауенов.

Впечатлённый работой Абдиева, "Казводхоз" немедленно пригласил его вернуться на службу.