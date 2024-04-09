Сегодня, восьмого апреля, в 18.00 от электричества были отключены 58 дачных кооперативов в Уральске. Их также отключили от газоснабжения.

Кроме того, по информации руководителя управления энергетики и ЖКХ Мираса Мулкая, без газоснабжения остаются 489 абонентов в селах Каратобинского, Теректинского, Бурлинского и Сырымского районов. Это населенные пункты, которые были затоплены талыми водами. В них газоснабжение будет восстановлено после откачки воды.

Житель первого дачного кооператива Серик Махмудов говорит, что вода в реке чуть выше чем обычно, и думает, что это не повод покидать свое жилище.

– Да, сегодня нам свет отключили. Хоть бы электричества нас не лишали. Да и переезжать я не собираюсь. Воды-то нет. Кому оставлять дом? Мы с супругой тут с советских времен живем. Если всё же вода придет, то на крышу залезу. Приедут - спасут. А так стоит нам уехать, то сразу мародеры начнут орудовать. В обычные дни воруют, а тут тем более. В нашем дачном обществе пока не было таких случаев, но в соседних были. Да и ехать мне некуда. Эвакопункт - это крайний случай. Соседи тоже все здесь, никто не уехал. Власти просто хотят с себя ответственность снять и всё, - говорит мужчина.

Однако тревожный чемодан он всё же приготовил. Говорит, что положил туда две тушенки, хлеб и термос с чаем. Что касается документов, то он их давно уже вывез в безопасное место.

Назерке всего лишь год живет в первом дачном обществе и говорит, что впервые сталкивается с такой ситуации. Девушка недавно стала мамой и выразила обеспокоенность за жизнь и здоровье месячного ребенка. По этой причине она решила с малышом уехать в поселок, а супруг остался дома, охранять имущество.

Фото Медета Медресова

Фото Медета Медресова

Серик Махмудов. Фото Медета Медресова