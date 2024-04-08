14 скотомогильников с сибирской язвой вскрылись во время паводков в ЗКО

По данным руководителя отдела управления ветеринарии ЗКО Нуркайыра Кусаинова, во время паводков 2 277 голов КРС, 2 482 голов МРС, 52 голов лошадей и один верблюд были отогнаны в безопасное место.

По предварительным данным во время наводнений погибли 219 голов КРС, 1 552 голов МРС, 54 лошади, 97 свиней и 119 домашних птиц. Нуркайыр Кусайынов отметил, что эти цифры не последние, так как некоторые поселки по сей день остаются отрезанными.

– На сегодняшний день ветеринарные службы региона совместно с местными акиматами проводят работу по ликвидации трупов погибших животных. В специально отведенных местах сожжены трупы 115 голов КРС, 1 246 голов МРС, 23 лошадей и 81 птицы. Далее останки были захоронены, - отметил Нуркайыр Кусаинов.

Он так же сообщил, что во время наводнений были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвой. Для профилактики опасных инфекционных заболеваний животных на территориях, где возникли чрезвычайные ситуации, поголовье скота будет находиться под наблюдением ветеринарных служб. Специалисты будут проводить вакцинацию против сибирской язвы, эмфизематозных карбункулов (карбункулов), возбудитель которых сохраняется в почве.