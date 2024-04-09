Более четырёх тысяч проб воды исследовали в Казахстане за время паводков

На сайте министерства здравоохранения РК сообщается, что эпидемиологическую ситуацию в паводковый период в стране держат на особом контроле. Работу санитарно-эпидемиологической службы перевели на усиленный режим.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по инфекциям стабильная, ведется контроль за питьевым водоснабжением.

— С начала паводков проведен отбор и исследования более четырех тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам лабораторного мониторинга, риски возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний отсутствуют, — сообщается на сайте министерства здравоохранения.

Для недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты из Национального центра общественного здравоохранения, говорится в сообщении.